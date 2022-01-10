ميانمار.. سجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات لحيازتها أجهزة غير مرخصة

2022/01/10 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن محكمة في ميانمار (بورما) التي يحكمها الجيش حكمت، الاثنين، على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي غير مرخصة.

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