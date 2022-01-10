2022/01/10 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر، اليوم الاثنين، نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا حد من هذا التراجع.وهبط خام برنت 38 سنتا أو 0.46 في المئة إلى 81.37 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب […]

ظهرت المقالة عالمياً..



اسعار النفط تتراجع بسبب كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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