تعدد الزوجات والسبايا وفقا لكريستوف لوكسنبيرغ - سامي الذيب

2022/01/10 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب خير الكلام ما قل ودل

يقول القرآن: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ ......





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