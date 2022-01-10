المسكوت عنه في إتفاقية السلام - محمد حسين يونس

2022/01/10 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس في بلدنا حيث الشفافية منعدمة ..و القيادات السياسية ..



ترى أن الشعب قاصر غير قادر علي تمييز ما هو في صالحة ..



من ما يضره ..



تعتنق مثل ((دارى علي شمعتك تقيد )) ..



نتعرف علي سياسات الحكومة بالتخمين ..



و وضع قطع (البازل ) جنبا إلي جنب (كلما إفتتح الرئيس مشروع أو صدر قانون أو فرضت ضريبة ) .



عندما تكتمل الصورة ( أو تقترب من إظهار ملامحها ) أمامنا..



نجدها بشعة ..لا تبشر بأى خير ...



لقد تحولنا إلي جمه ......





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