الموقف المروري اليومي.. ازحامات خانقة بأغلب طرق العاصمة

2022/01/10 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت اغلب طرق العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، ازدحامات مرورية خانقة مما ادى الى تعطل حركة السير وتكدس السيارات في الشوارع.وقال مراسل ايرث نيوز، إن هناك ازدحاما مروريا في منطقة الزعفرانية، يبدأ من الجسر وصولا الى مركز الشباب في المنطقة، مبينا وجود ازدحاما على طريق محمد القاسم السريع مقابل وزارة المالية تحديدا.وضاف […]

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ازحامات خانقة بأغلب طرق العاصمة أولاً على ايرث نيوز.

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