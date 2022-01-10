فيديو: انهيار صخرة عملاقة على مراكب سياحية في البرازيل

2022/01/10 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت لقطات جديدة لحظة انهيار صخرة عملاقة على مراكب السياح البحرية في البرازيل، ما أدى لى مقتل 10 أشخاص.وسقطت الكتلة الصخرية، فوق 3 مراكب في بحيرة سياحية بولاية ميناس غيرايس، المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة، بجنوب شرق البرازيل.وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة وسقوطها، […]

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