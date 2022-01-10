الطائي: الانقسامات السياسية ستقود الى فوضى كبيرة قد تجر البلد الى المجهول

2022/01/10 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الانقسامات السياسية الحاصلة، ستجر البلد الى المجهول، لافتا الى ان البلد يعيش فوضى سياسية وعملية لي اذرع من اجل التفرد بالحكم لصالح جهات معينة.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي كان منتقدا ومرفوضا من قبل معظم النواب في الدورة الماضية، وكذلك […]

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