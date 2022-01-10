بعد عام من اتفاق العُلا.. قرقاش يُشدد على أهمية التعاون

2022/01/10 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت تغريدة للمستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، الأحد، رسالة إماراتية حول التعاون الخليجي بعد أكثر من عام بأيام قليلة على توقيع اتفق العُلا الذي وضع حدا للمقاطعة التي فرضتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر

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