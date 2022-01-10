خبير اقتصادي: موازنة 2022 قد تقر بمبلغ 90 مليار دولار

2022/01/10 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بين الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان موازنة 2022 قد يتم إقرارها بمبلغ 90 مليار دولار، لافتا الى ان الانفاق العام يقترب من 130 تريليون دينار.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة المقبلة يجب ان تعدل سعر صرف الدولار على مستوى البنود التي كانت تستورد لصالح وزارة الزراعة وكذلك الصناعة، مع تحديد سعر […]

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