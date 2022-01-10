إسرائيل تسجل أول حالة لالتهاب القلب المرتبط بمتحور أوميكرون

2022/01/10 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز شيبا الطبي، الأحد، عن تسجيل أول حالة معلن عنها في إسرائيل لالتهاب القلب المرتبط بالإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، بحسب تقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

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