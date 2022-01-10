الحيدري: كركوك ضحية عدم التوافق بين الاطار والتيار

2022/01/10 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بين عضو ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، ان محافظة كركوك أصبحت ضحية عدم التوافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، لافتا الى ان المحافظة قد تكون من نصيب الاكراد بسبب عدم التفاهم بين الأطراف المذكورة.وقال الحيدري لـ /المعلومة/، ان “عدم الانسجام والتفاهم خلال المحادثات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، فأنه قد وضع […]

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