اليوم.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ18 من الممتاز

2022/01/10 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتنطلق على ملاعب بغداد والمحافظات بعد ظهر اليوم الاثنين، أربع مباريات لحساب الجولة الـ18 من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم أبرزها لقاء الشرطة والنجف .إذ يستضيف ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً، مواجهة من العيار الثقيل تجمع المتصدر فريق الشرطة وضيفه النجف صاحب المركز السادس في لقاء يسعى من خلاله رجال الكتيبة الخضراء الى إثبات احقيتهم والتحليق بعيداً عن أقرب المنافسين ، بينما يأمل غزلان البادية في تحقيق نتيجة جيدة تقربه أكثر من المربع الذهبي .وفي مباراة اخرى يضيّف ملعب دهوك، مباراة الجارين أربيل الخامس عشر ونوروز صاحب المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ويطمح الأول الى مواصلة سلسلة انتصاراته الثلاثة الأخيرة تحت قيادة السوري نزار محروس، وفي المقابل لا يريد نوروز هو الآخر أن يعود الى السليمانية محروماً من نقاط المباراة لاسيما أنه حقق انتصاراً مهماً على الكهرباء في الجولة السابقة .ويشهد ملعب نفط ميسان، لقاء صاحب الأرض مع ضيفه نفط البصرة، فيما سيكون فريق نفط الوسط أمام تحدٍ جديد وهو يواجه الصناعة في ملعب الأخير.

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