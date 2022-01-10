الخنجر يبارك انتخاب الحلبوسي: سنعمل مع الجميع لحماية وحدة العراق وإنصاف المظلومين

2022/01/10 | 09:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بارك رئيس تحالف العزم خميس الخنجر، انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد، فيما تعهد بالعمل مع الجميع لحماية وحدة العراق وإنصاف المظلومين.وقال الخنجر في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مبارك للشعب العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وشكرا لكل الأخوة والأخوات الذين صدقوا ووقفوا معنا في …

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