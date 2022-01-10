تدمير ثمانية اوكار لداعش بضربات جوية

2022/01/10 | 09:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضربات نفذت بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

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