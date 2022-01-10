2022/01/10 | 09:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط مبلغ 910 مليون ليرة لبنانية في مطار النجف الدولي.وقالت الهيئة في بيان، إنه “بجهود استثنائية لكادر كمرك مطار النجف الاشرف تم ضبط مبلغ و قدره ٩١٠ ليرة لبنانية عند احد المسافرين الاجانب قادماً من لبنان لمخالفتها تعليمات البنك المركزي العراقي”.وأضاف انه “تم إتخاذ كآفة […]

ظهرت المقالة ضبط مبلغ 910 مليون ليرة لبنانية بحوزة مسافر اجنبي في مطار النجف الاشرف أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مبلغ 910 مليون ليرة لبنانية بحوزة مسافر اجنبي في مطار النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مبلغ 910 مليون ليرة لبنانية بحوزة مسافر اجنبي في مطار النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).