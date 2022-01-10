سياسيون: لاتوجد مؤشرات حقيقية على الانسحاب الأميركي من العراق

2022/01/10 | 09:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ذكرت اطراف سياسية ان المؤشرات الحقيقية غير موجودة بشأن الانسحاب الأميركي من العراق، لافتة الى ان البرلمان الجديد ينبغي ان يقول كلمته بشأن هذا التواجد سواء على مستوى القوات او المستشارين.وقال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي لـ /المعلومة/، ان “القوات الامريكية وبتاكيدات من بعض عناصرها، لم […]

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