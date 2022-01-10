استقــدام رئيس وأعضاء في مجلس نينـوى على خلفية فقدان عجلات

2022/01/10 | 09:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان عجلاتٍ كانت بذمَّتهم.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق […]

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