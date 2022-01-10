بسبب اوضاع دولتين… ارتفاع أسعار النفط

2022/01/10 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث عوضت اضطرابات الإمدادات في كازاخستان وليبيا المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في حالات الإصابة بأوميكرون.وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة، ليصل إلى 81.91 دولار للبرميل.وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة، ليصل إلى 79.05 دولارا للبرميل.وارتفعت أسعار النفط خمسة …

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