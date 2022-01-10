الرافدين يفتتح فرعه الجديد في محكمة الرصافة

2022/01/10 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مصرف الرافدين، افتتاح فرع له في محكمة استئناف بغداد الرصافة.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تم افتتاح الفرع بحضور مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسن جمال ورئيس الهيئة الاستئنافية الاولى وقاضي اول محكمة بداءة الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق الرصافة وقاضي اول المحكمة …

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