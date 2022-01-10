فيديو: انفجار عبوة لاصقة على سيارة مدنية في تكريت

2022/01/10 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة لاصقة على سيارة مدنية في مدينة تكريت.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “عبوة لاصقة انفجرت على سيارة نوع جيب تعود إلى محامي في الشارع العام بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين”.وأضاف أن “القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الاستهداف”.

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