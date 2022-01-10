 الرافدين يفتتح فرعه الجديد في محكمة استئناف الرصافة

2022/01/10 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف للرافدين ، الاثنين، عن افتتاح فرع له في محكمة استئناف بغداد / الرصافة .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم افتتاح الفرع بحضور مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسن جمال ورئيس الهيئة الاستئنافية الاولى وقاضي اول محكمة بداءة الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق الرصافة وقاضي اول المحكمة […]

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