ظهور جديد للناشطة القطرية نوف المعاضيد في

2022/01/10 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الناشطة القطرية نوف المعاضيد، مساء الأحد، مقطع فيديو وصفته بـ"التطمينة" مؤكدة أنها في العاصمة القطرية، الدوحة، وعلى قيد الحياة، بعد أنباء عن مقتلها على يد عائلتها إثر عودتها إلى بلادها بضمانات من الحكومة القطرية

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