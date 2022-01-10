2022/01/10 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zRZGdv-SCJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. كثافة الضباب في ناحية ام قصر بالبصرة جنوبي العراق صباح اليوم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. كثافة الضباب في ناحية ام قصر بالبصرة جنوبي العراق صباح اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).