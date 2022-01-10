بريطانيا ترفض منح اللجوء لسوري لعدم اقتناعها بـ

2022/01/10 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حالة هي الأولى من نوعها، أبلغت وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

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