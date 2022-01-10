الصحة تطمح لتطعيم 300 الف شخص يوميا بلقاح كورونا

2022/01/10 | 09:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة الصحة أن الجرعة التعزيزية (الثالثة) تسهم بالحد من تأثير المتحور أوميكرون وبقية السلالات الأخرى، بينما تطمح للوصول لتلقيح 300 ألف شخص يومياً.وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجرعات التعزيزية للقاح تسهم بتعزيز المناعة ضد المتحور أوميكرون، وتحد من مخاطره” .وأضاف العبيدي، أن […]

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