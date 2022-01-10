2022/01/10 | 09:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان عجلاتٍ كانت بذمَّتهم.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بحسب بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان”محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة …

ظهرت المقالة النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينـوى على خلفية فقدان عجلات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينـوى على خلفية فقدان عجلات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينـوى على خلفية فقدان عجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).