النزاهة تستقدم مسؤولين سابقين في نينوى على خلفية فقدان عجلات

2022/01/10 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأثنين، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في نينوى على خلفية فقدان عجلات.

وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة إصدارت أوامر استقدامٍ بحقّ رئيس مجلس المُحافظة السابق، فضلاً عن (22) عضواً من أعضاء المجلس للدورة الأخيرة، صدر بحقهم (24) أمر استقدام"، لافتاً إلى أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان العجلات التي كانت بذمَّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابيِّ على المُحافظة".

وأضاف البيان أنَّ "الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، شملت أيضاً نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، ورئيسي مجلس قضائي الحمدانيَّـة وتلكيف".

وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ مسؤولين محليّين في مُحافظة نينوى، من بينهم مُحافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المُحافظة، فضلاً عن صدور أحكامٍ تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدرٍ للمال العام.

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