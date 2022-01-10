الأمانة العامة للبرلمان تصدر تحذيرا للنواب الفائزين - عاجل

2022/01/10 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تحذيراً للنواب الفائزين.

وقال الأمين العام سيروان عبد الله في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "اي مرشح فائز لم يأتي لتأدية اليمين الدستوري كنائب للبرلمان خلال مدة اقصائها 45 يوميا سيعتبر مستقيل وسيتم صعود اعلى الخاسرين في دائرته التي فاز منها".

واوضح أن "المرشح الذي لم يؤدي اليمين الدستوري يقدم استقالة او لم يحضر خلال المدة المذكورة فسيكون لزاما على أعلى الخاسرين تقديم طلب لنا ليكون بديلا لهذا الفائز بعدها تقوم الأمانة برفعه للمفوضية التي بدورها عليها تأكيد انه البديل لهذا المرشح الفائز المستقيل ومن ثم يصار إلى تأدية المرشح البديل ليكون نائبا في البرلمان".

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني والفائز في الدورة الخامسة عن الدائرة الاولى قد قدم استقالته من عضوية المجلس فيما تم صعود بديله أعلى الخاسرين علاء الحيدري كنائب في البرلمان مكملا للنواب الفائزين عن المحافظة.

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