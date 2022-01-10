على خلفية فقدان عجلات..إستقدام رئيس واعضاء مجلس نينوى

2022/01/10 | 09:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمر صدر على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان العجلات التي كانت بذمَّتهم.

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