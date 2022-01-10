إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ60 مليون حالة

2022/01/10 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوز يوم أمس الأحد حاجز الـ 60 مليون إصابة.وبحسب بيانات الجامعة، التي اصدرتها اليوم، وتلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى […]

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