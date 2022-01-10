الكاظمي يزور الحلبوسي بعد ساعات من تجديد انتخابه

2022/01/10 | 09:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان تلقته، وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “الحلبوسي استقبل اليوم، الكاظمي”.وأضاف البيان، أن “الزيارة تأتي لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة”.وكان مجلس النواب قد اختار الحلبوسي رئيسا له وحاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان …

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