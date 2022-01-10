2022/01/10 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقد مجلس النواب العراقي امس الاحد 9/1/2022 الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة المخصصة لأداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس بحضور 325 نائبا، وانتخب رئيسا للمجلس ونائبيه.وفي مستهل الجلسة تقدم السيد سيروان عبداالله الأمين العام لمجلس النواب بالتهنئة والترحاب للسيدات والسادة النواب بمناسبة تسنمهم عضوية المجلس وتحملهم شرف خدمة البلد والشعب العراقي، مشيرا الى …

ظهرت المقالة مجلس النواب ينشر ملخص ما جرى في جلسة يوم امس..



وهذا ماقلة عن محمود المشهداني أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب ينشر ملخص ما جرى في جلسة يوم امس.. وهذا ماقلة عن محمود المشهداني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب ينشر ملخص ما جرى في جلسة يوم امس.. وهذا ماقلة عن محمود المشهداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).