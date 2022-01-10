رئاسة البرلمان: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوماً

2022/01/10 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، انه سيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوماً، وفقاً للتوقيتات الدستورية.وتضم رئاسة مجلس النواب المنتخبه للدورة الإنتخابية الخامسة التي تسلمت مهام عملها، مساء أمس الأحد، “محمد الحلبوسي” رئيسا للمجلس، و”حاكم الزاملي” نائب أول للرئيس، و”شاخوان عبد الله” نائب ثاني”.

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