 فريق عراقي ـ مصري يتوصل لثلاث سلالات فيروسية

2022/01/10 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف فريق علمي مشترك من الباحثين العراقيين والمصريين بجامعات بابل والقاهرة والأزهر عن ثلاث سلالات جينية فيروسية جديدة للنمط الأول من فيروس الهربس المرضي وقام بتسجيلها باسم أعضاء الفريق في البنك العالمي للجينات NCBI.وقال عضو الفريق العلمي أمير مزهر هادي الباحث بمركز أبحاث الحمض النووي DNA بجامعة بابل في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” […]

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