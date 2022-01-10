2022/01/10 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قاض أسترالي طلب إلغاء تأشيرة اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش لدخول البلاد، الإثنين، بعد أن أوقف نظرا لعدم اعتراف السلطات الأسترالية بالإعفاء الذي يحمله من تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 5 أيام منذ توقيفه.. رفض إلغاء تأشيرة دجوكوفيتش في أستراليا وإطلاق سراحه على الفور) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 5 أيام منذ توقيفه.. رفض إلغاء تأشيرة دجوكوفيتش في أستراليا وإطلاق سراحه على الفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).