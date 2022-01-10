كازاخستان تعتقل نحو 8 آلاف شخص وتسحب

2022/01/10 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية في كازاخستان، الاثنين، إن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 7939 شخصا حتى العاشر من يناير، خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي، والتي تعد أسوأ موجة عنف في تاريخ تلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

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