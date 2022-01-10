2022/01/10 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن الاطار التنسيقي وعد القدو، عن ابلاغ رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود الاطار بعدم دستورية جلسة البرلمان الأولى التي عقدت امس الاحد.وقال القدو في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “جلسة مجلس النواب الأولى التي عقدت، امس الاحد، انتهت بفرض الارادات التي كانت معدة سلفا وتخيم عليها الكثير من الشبهات”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس المحكمة الاتحادية يبلغ لاطار التنسيقي عدم دستورية جلسة البرلمان امس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس المحكمة الاتحادية يبلغ لاطار التنسيقي عدم دستورية جلسة البرلمان امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).