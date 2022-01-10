بالصور.. انتشار “كثيف” لقوات الحشد الشعبي شمالي بغداد

2022/01/10 | 10:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن قيام اللواء 12 فيها بالانتشار بشكل كثيف في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “كثفت قوات اللواء 12 بالحشد الشعبي، انتشارها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد في اطار تعزيز الامن والاستقرار”.وأضافت أن “قوات اللواء 12 عززت جميع […]

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انتشار “كثيف” لقوات الحشد الشعبي شمالي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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