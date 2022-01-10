صدور أوامر استقدام بحق 23 مسؤولًا في نينوى

2022/01/10 | 10:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في نينوى على خلفية فقدان عجلات.

وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر استقدامٍ بحقّ رئيس مجلس المُحافظة السابق، فضلاً عن (22) عضوًا من أعضاء المجلس للدورة الأخيرة، صدر بحقهم (24) أمر استقدام"، لافتًا إلى أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان العجلات التي كانت بذمَّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابيِّ على المُحافظة".

وأضاف البيان أنَّ "الأوامر الصادرة؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، شملت أيضًا نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، ورئيسي مجلس قضائي الحمدانيَّـة وتلكيف".

وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ مسؤولين محليّين في مُحافظة نينوى، من بينهم مُحافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المُحافظة، فضلاً عن صدور أحكامٍ تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدرٍ للمال العام.

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