الرافدين يفتتح فرعه الجديد في محكمة استئناف الرصافة

2022/01/10 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن افتتاح فرع له في محكمة استئناف بغداد/ الرصافة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمَّ افتتاح الفرع بحضور مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسن جمال ورئيس الهيئة الاستئنافية الأولى وقاضي أول محكمة بداءة الرصافة وقاضي أول محكمة تحقيق الرصافة وقاضي أول المحكمة المركزية وقاضي أول محكمة تحقيق النزاهة ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة وعدد من المسؤولين والموظفين".

واكد البيان، أنَّ "افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن وعملية توطين الرواتب للقضاة وتوفير السيولة النقدية وعمليات السحب والإيداع والحسابات المصرفية وترويج المعاملات المصرفية الاخرى".

ودعا البيان "القضاة الى زيارة فرع المصرف للاطلاع على الخدمات المصرفية المقدمة لهم".

فيما اشاد الحاضرون في حفل الافتتاح "بهذه الخطوة والالتفاتة من قبل ادارة المصرف التي دائماً تواصل جهودها في بذل مساعيها في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع في ايصال المنتجات المصرفية وتذليل العقبات التي تواجه سير انجاز التعاملات المالية".

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