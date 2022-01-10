القبض على عدد من المتهمين وضبط عجلات مخالفة في صلاح الدين

2022/01/10 | 10:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت عن تنفيذ قواتها حملة تفتيش واسعة في إطار سعيها لفرض سلطة القانون وتنفيذ أوامر القبض.وذكرت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” أن “قواتها تمكنت من إلقاء القبض على (٩) متهمين بمواد قانونية مختلفة، مضيفة أن مديرية شؤون أفواج الطوارئ نفذت واجبا تضمن نصب 6 كمائن ضمن …

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