الاتصالات تحدد ابرز المشكلات التي تؤثر سلبا على الشبكة الضوئية

2022/01/10 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة الاتصالات، الاثنين، ان أبرز المشكلات التي تعترض مشاريع قطاع الاتصالات في البلاد وتؤثر سلباً في جودة الخدمة هي التجاوزات على الشبكة الضوئية.وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ناطق احمد ابراهيم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أبرز ما يؤثر في عمل قطاع الاتصالات في البلاد هي كثرة التجاوزات […]

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