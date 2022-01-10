دروس الثلاثين سنة على انهيار الاتحاد السوفياتي - الرابطة الأممية للعمال

2022/01/10 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الرابطة_الأممية_للعمال في آب 1991، أطاحت المظاهرات الجماهيرية الحاشدة في موسكو وعبر الاتحاد السوفياتي بأكمله بالنظام الديكتاتوري للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي.



الصيرورة كانت جارية قبل بضع سنوات من ذلك الوقت.



بدأت بالتمرد في أرمينيا عام 1988، واستمرت بالنضالات الشعبية في الدول المضطهدة داخل الاتحاد السوفياتي، وفي سياق الحراكات الجماهيرية التي أسقطت جدار برلين عام 1989، كما تضمنت الثورة التي أسقطت الحزب الشيوعي ......





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