فيلم Don’t Look p.. تحذير متجهِّم من التغير المناخي - مصطفى عبد الغني

2022/01/10 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنييدور فيلم Don’t Look Up، من كتابة وإخراج آدم مكاي، حول نهاية العالم، في الوقت الذي يصبح فيه التغير المناخي خطرًا حقيقيًا متزايدًا على البشرية.



تلقَّى الفيلم، المليء بالنجوم والذي حصد أرقام مشاهدة عالية، مراجعات متباينة من ناقدي الأفلام، وأثار نقاشاتٍ كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وصف بعض النقاد الفيلم بالضعيف، وقال آخرون إنه يتعالى على جمهوره لاهتمامهم بأزمة المن ......





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