تقرير أميركي: من المستحيل على السعودية احراز اي تقدم عسكري في اليمن

2022/01/10 | 10:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية ، الاثنين، ان العام الجديد لايحمل اي بوادر امل في انهاء الصراع في اليمن فقد قضى تصاعد حدة المعارك واشتداد الحملة العدوانية الجوية للسعودية على فرص السلام في البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” العدوان السعودي على اليمن والمستمر منذ سبع سنوات لم يتراجع ويبدو […]

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