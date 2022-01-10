2022/01/10 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً نسبياً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعاً نسبياً في الأسواق المحلية العراقية، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع نسبي في أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع نسبي في أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).