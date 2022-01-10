بالوثيقة.. تربية الديوانية تصدر امرا اداريا باستمرار المحاضرين وصرف رواتبهم

2022/01/10 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

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تربية الديوانية تصدر امرا اداريا باستمرار المحاضرين وصرف رواتبهم أولاً على ايرث نيوز.

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