الصحة ترهن مواجهة اوميكرون بالتعزيزية الثالثة

2022/01/10 | 10:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجرعة التعزيزية (الثالثة) تؤخذ بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية.

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