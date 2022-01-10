2022/01/10 | 10:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، أن الجرعة التعزيزية (الثالثة) تسهم بالحد من تأثير المتحور أوميكرون وبقية السلالات الأخرى، بينما تطمح للوصول لتلقيح 300 ألف شخص يوميا.





قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (10 كانون الثاني 2022)، إن "الجرعات التعزيزية للقاح تسهم بتعزيز المناعة ضد المتحور أوميكرون، وتحد من مخاطره".

وأوضح أن "الجرعة التعزيزية (الثالثة) تؤخذ بعد مرور ستة أشهر على الجرعة الثانية، وهي مخصصة للفئات ذات الاختطار العالي، مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص في معدلات المناعة".

وبين العبيدي أن "ظهور أي موجة وبائية جديدة ليس محددا بتأريخ أو زمن، إذ إن أكثر من 90 دولة بالعالم ارتفعت فيها أعداد الإصابات، منذ شهر أيلول الماضي ولم تقتصر على موسم الشتاء الذي تنشط فيه الأمراض الفيروسية، وقسم من الإصابات كان نتيجة الالتهابات التنفسية الحادة ومرض الانفلونزا".

وأضاف أن "الوزارة لديها إمكانيات لتلقيح 300 ألف شخص خلال اليوم الواحد للوصول الى المناعة المجتمعية".

وأكد العبيدي أن "متحور أوميكرون يختلف عن السلالات الأخرى لكونه يتميز بسرعة انتشاره، لذا نحتاج الى توعية صحية وتثقيفية ضد الفيروس، لأن كثيرا من الناس لا يزالون غير مهتمين بخطر الوباء ويتجاهلون الوقاية منه عبر التطعيم والالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية وارتداء الكمامات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تتحدث عن العلاقة بين المتحور الجديد والجرعة التعزيزية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تتحدث عن العلاقة بين المتحور الجديد والجرعة التعزيزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).