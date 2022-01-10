الهجرة تحدد موعد غلق مخيم الجدعة

2022/01/10 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، أن إجراءات غلق مخيم الجدعة 5 بمحافظة نينوى بشكل نهائي، الجاري العمل بها بالتنسيق مع مستشارية الأمن الوطني، تتطلب وقتا لإنجازها بالكامل، ليتم بعدها إعلان خلو البلاد بالكامل عدا كردستان، من مخيمات اللاجئين.وقال معاون مدير دائرة الهجرة والمهجرين فرع نينوى عازم حازم داوود في بيان اطلعت عليه […]

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